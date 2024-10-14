水泉澳邨2刀手斬得性起 巴基漢浴血倒地

土瓜灣中年躁婦 吵大鑊菜刀劈夫 土瓜灣一對中年夫妻，昨晨疑因感情問題爭執，有人情緒失控以菜刀斬傷丈夫手指，家姑驚見兒子浴血報案。救護車到場把受傷丈夫送院治療，警員經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕該名婦人助查。另外，沙田水泉澳邨一名巴基斯坦漢，在停車場內被兩名兇徒追斬，導致頸及手腳浴血送院，執法部門正追緝兩名黑衣兇徒歸案，並進一步調查犯案動機。

家姑受驚報案 媳婦被捕 昨日上午近10時半，土瓜灣九龍城道135號福至大廈一單位，姓周（49歲）男子疑因感情問題，與同齡姓張妻子爆發激烈爭執。期間，有人持菜刀襲擊周男，他抵擋時右手指被斬傷，留下一道約6厘米長傷痕。周男的七旬母親赫見兒子受傷報案，懷疑因受驚而報稱媳婦斬傷繼子。

警員接報趕至現場，經了解後才發現是妻子斬傷丈夫，救護車將周男送往伊利沙伯醫院救治，張婦則涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。

據了解，案發單位位於8樓，周男與母親、妻子及年約16歲兒子同住，夫妻亦結婚20多年。

車場伏擊 趁落座駕出手 此外，昨日凌晨約4時，一名持香港身份證的41歲巴基斯坦漢，將私家車停泊於水泉澳邨茂泉樓停車場後落車，突然有兩名男子衝出，從後舉刀向事主猛斬，他猝不及防致後頸、右小腿和右手手肘中刀，當場血流如注，兇徒得手後立即逃去無蹤。事主負傷走到停車場入口，懷疑體力不支及意識迷糊倒地，有市民發現報案求助。

救護車到場把傷者送往威爾斯親王醫院救治，警員在附近一帶兜截兇徒無果。兩兇徒身高約1.7米，中等身材，均穿黑色衫及深色褲，其中一人戴白色鴨舌帽，另一人則戴黑色鴨舌帽，執法部門正追查犯案動機及追緝兇徒歸案。