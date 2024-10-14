醫健：藥到病除：外用消毒劑的選擇

外用消毒劑常用於傷口護理。使用消毒劑能減低傷口受感染的風險。然而市面上的消毒劑選擇甚多，到底甚麼時候應使用那種產品，而不同產品之間又有甚麼分別？

並非所有傷口都需要使用消毒劑，若非受感染的傷口，使用無菌的生理鹽水沖洗即可。雖然生理鹽水沒有直接殺菌的作用，但在有足夠沖力的情況下仍能沖走表面的細菌。而生理鹽水相比起消毒劑的好處為減低對傷口的刺激以及引起過敏反應的風險。同時，如果傷口上有污物，如泥沙等亦應先使用生理鹽水沖去。

當傷口有感染的風險時，就需要使用外用消毒劑。不同消毒劑之間的殺菌原理大同小異，主要都是針對細菌的細胞膜或細胞壁去發揮作用。而在眾多消毒劑當中，最常使用的一般為氯己定（Chlorhexidine）。因為研究發現氯己定能提供約24小時的長效殺菌作用。這是氯己定比其他產品優勝的地方。氯己定有0.5%及4%的濃度，一般而言，0.5%已足夠用於傷口消毒。氯己定消毒劑有時亦會加入西三溴銨（Cetrimide），西三溴銨亦能是一隻殺菌的消毒劑，主要針對革蘭氏陽性細菌。

碘液是另一種常見的消毒劑，常用於手術前的皮膚消毒。可是碘液會令皮膚或衣物染色。而酒精及雙氧水亦能作外用消毒劑去殺菌。可是兩者對傷口及皮膚的刺激性比較高，可能會影響傷口的愈合。 因此現時較少使用這兩種產品作為傷口使用的消毒劑。

謹記嚴重的傷口不宜自行處理，應交醫護人員評估及處理。

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