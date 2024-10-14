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重慶大廈賓館男子燒炭亡
涉事現場為重慶大廈一間賓館。
【本報訊】尖沙咀彌敦道重慶大廈一間賓館職員，昨日中午12時許報案，指懷疑一名姓黃（31歲）男租客在房內昏迷，拍門亦無人回應。救援人員趕至現場，並且破門進入房間查看，赫見黃男倒臥廁所內，經檢驗後證實他當場氣絕身亡，其身旁有一盆燒過的炭。警員於現場沒有檢獲遺書，事主尋短原因有待調查。
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