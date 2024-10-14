拆棚15米高墮地重創 尼泊爾男工送院亡

經濟支柱遺3妻女 工會盼僱主助渡難關 何文田發生奪命工業意外！一名中年尼泊爾裔男工，昨晨在一國際學校外牆拆除棚架時，意外從15米高位置墮地，頭部重創倒臥行人路昏迷。救護車把他送院搶救後，惜終告傷重不治，現場留下大攤鮮血，執法部門及勞工處人員正就事故原因展開調查。據悉，死者為家中經濟支柱，遺下妻子和兩名讀中學的兒女，希望僱主提供協助幫該家庭渡過難關。

現場為何文田文福道一國際學校，據了解，該校校舍早前搭建了棚架進行外牆維修工程，至上周五開始拆棚，預計昨日完成工程。昨日上午約11時半，一名50歲尼泊爾裔男工人，與多名工友一齊開工拆棚。期間，他在面向公主道的15米高棚架上工作期間，意外失足飛墮落公主道行人路，懷疑後腦首先着地大量流血，且重創陷入昏迷。

國際校外牆工程須「暫時停工」 救援人員接報趕至現場，事主已經不省人事兼奄奄一息，由救護車送往廣華醫院急救，可惜經搶救後證實傷重不治。警員封鎖現場調查，行人路留下一攤血漬、一個染血安全帽及一組高空工作安全帶。案件列作工業意外，勞工處人員亦到場調查意外原因，並向有關承建商發出「暫時停工通知書」。事後，死者的10多名親友趕至醫院了解，當中有人情緒激動。工業傷亡權益會指，事主為家中經濟支柱，已婚兼育有兩名就讀中學的兒女，一家人居於長沙灣區，希望僱主幫助該家庭渡過難關。

機場行李裝卸員 留醫4日不治 另外，香港國際機場上周日發生工業意外，一名行李貨運裝卸員在停機坪傳送帶工作時，疑失足墮地受傷，救護員到場把清醒的傷者送院治理。不過，事主留醫4日後於上周四不幸身亡。機管局回覆傳媒查詢指，上周日接報指一名地勤服務承辦商員工，於處理一班抵港客機時，從行李運輸帶上墮地受傷。局方前晚得悉該地勤員工離世消息，對事件表示難過。機管局十分重視機場運作的安全，將按程序與相關地勤公司跟進是次意外原因。