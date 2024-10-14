南海I號展覽免費入場 255文物亮相

【本報訊】由港府、國家文物局和澳門政府合辦的「從灣區啟航：『南海I號』與海上絲綢之路」展覽展出255項展品，展期至明年2月12日，在尖沙咀香港文物探知館免費入場。當局指「南海I號」是迄今全球考古發現中保存最完整、體積最大、年代較早的遠洋商船，將會舉行4場主題的講座。

發展局局長甯漢豪昨在網誌指展覽呈現宋代海上絲綢之路貿易的繁盛景象，扣連粵港澳地區於海上絲綢之路扮演的角色。古蹟辦總文物主任蕭麗娟指，「南海I號」載有大量外銷瓷器、手工藝製品和日常生活用品，以及眾多金銀銅貨幣，亦有大量被學者稱為「廣東罐」的醬釉陶罐。蕭麗娟又指該宋代商船1987年被發現，2007年考古人員將沉船整體打撈出水，現時船隻存放於陽江的廣東海上絲綢之路博物館作觀察和研究。

網誌指「南海I號」出土的文物數量龐大，接近18萬套，其中瓷器約佔16萬套；鐵器凝結物有124噸，是國家單個水下考古項目發掘數量之最，目前基本上可確定「南海I號」沉沒時間是在1183年或之後不久。網誌又指文物在數量、工藝和造型方面蘊藏豐富資料，是南宋時期的考古材料中罕見，研究人員推算「南海I號」貨船沿漫長的海岸線，自北向南，途經浙江、福建地區，最後在廣州港放洋出海。

將舉行4場主題講座 今次展覽共展出255項展品，明年2月12日或之前免費入場，而今年11月至明年1月將舉行4場主題講座，嘉賓包括中國第一代水下考古專家、「南海I號」考古發掘領隊崔勇；長沙銅官窰博物館館長瞿偉；前廣東省博物館館長、現任復旦大學研究員、博士生導師魏峻，以及北京大學考古文博學院秦大樹教授。