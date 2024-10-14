高鐵站現回港人流 多數家庭稱北上花費幾千

【本報訊】昨日是重陽節長假期最後一日，昨午陸續有零星港人提早回港，以避開人潮。本報記者昨午到西九高鐵站視察，在中午過後陸續有市民乘高鐵回港。當中，有不少港人家庭趁小朋友放3日假期舉家北上，有人到內地遊樂，亦有回鄉探親，大多數人花費逾3,000元，認為內地選擇多，消費亦較香港便宜。

「香港消費太高 地方選擇又少」 謝太一家四口於重陽節長假期3日到深圳及長隆玩，她表示趁小朋友放假，帶他到內地。她續指一家四口到內地遊玩3日，大約花費3,000至4,000元人民幣（約3,300至4,400港元）。謝太認為用相若的金額，難以在香港玩得如此盡興，並稱「香港消費太高，地方選擇又少，有時都會上去玩」。

黃先生就趁假期帶小朋友回鄉探親，與親人團聚並去露營。他表示3日用了大約3,000元至4,000元，並特意於昨日提早回港以避開人潮。另一市民梁先生，則由澳洲回港再到內地探訪親戚，「返咗佛山、珠海、深圳」。他表示在疫情後都甚少回港，剛好小朋友有假期，便帶小朋友回鄉，而之前有留在香港一天，「促進吓你哋消費吖嘛，去吓迪士尼」。香港最近流行大熊貓，但梁先生坦言興趣不大。

至於旅客李先生，昨日來港參加一個與電子消費相關的展覽，他表示從事相關行業，所以是次行程亦是以工作為主。他近年已甚少來香港玩，「細細個嗰時嚟香港會話玩，依家都係嚟工作多，冇話有咩分別，可能（香港）都唔係話特別多嘢玩。」