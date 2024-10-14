澳門消息：岑浩輝當選澳門特首 12月下旬上任
【本報綜合報道】澳門第6任行政長官選舉昨日舉行，澳門終審法院前院長岑浩輝為唯一候選人。按選舉規定，岑浩輝獲得394票贊成，得票過半，成功當選行政長官候任人。下屆澳門行政長官新任期於今年12月下旬開始，直至2029年12月下旬為止，任期5年。
選舉於昨晨10時在中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體會議廳舉行，來自不同界別的400名選委，有398人出席。眾選委於昨早約9時許陸續透過識別系統進入投票站，並投票選出行政長官候任人。投票開始約半小時後，所有選委已完成投票，隨即點票及唱票。岑浩輝最終取得394張贊成票，4張無效票成功當選。現任澳門特首賀一誠在2019年選舉中同樣是唯一候選人，當時取得392張有效票當選。
強調新班子要改善經濟
岑浩輝在當選後發表講話，強調新一屆政府要改善經濟，特別協助中小微企，指疫情後內地旅客消費模式轉變，澳門市民北上消費，都對中小微企帶來衝擊。他指政府要鼓勵業界改變營商思維，開拓網上銷售，會檢視政策上有沒有改善空間，並與商界連繫，探討如何優化營商環境。對於港澳合作，岑指澳門與香港經貿和人員往來緊密，有共同憲制基礎，港珠澳大橋通車後，兩地聯繫更加密切，是相互支持、相互配合和相互發展。
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