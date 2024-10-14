澳門消息：岑浩輝當選澳門特首 12月下旬上任

選舉於昨晨10時在中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體會議廳舉行，來自不同界別的400名選委，有398人出席。眾選委於昨早約9時許陸續透過識別系統進入投票站，並投票選出行政長官候任人。投票開始約半小時後，所有選委已完成投票，隨即點票及唱票。岑浩輝最終取得394張贊成票，4張無效票成功當選。現任澳門特首賀一誠在2019年選舉中同樣是唯一候選人，當時取得392張有效票當選。