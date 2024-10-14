CEPA新協議 降服務貿易入場門檻

【本報訊】本港與內地簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）逾20年，2015年雙方在CEPA框架下簽署了《服務貿易協議》，基本實現兩地服務貿易自由化。有財金官員昨日發表網誌，指港府上周和國家商務部簽署了《服務貿易協議》的第二份修訂協議，降低內地在多個香港具優勢的服務領域如建築工程、檢測和認證、電訊、電視、電影、金融及旅遊服務等的市場准入門檻，同時在大部分領域取消香港服務提供者須在港從事實質性經營3年的年期規定，讓本港初創企業和外資在港成立的公司能更早受惠。

港府：強化超級聯繫人功能 財金官員在網誌中提到，新協議可讓香港在服務貿易及專業服務方面的優勢和吸引力更為凸顯，進一步提升香港在深化內地和全球各地經貿合作上的角色，強化香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能。以金融業為例，新安排取消香港金融機構在向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元（約156億港元）的要求，有利規模較小的金融機構進入內地開拓保險市場。

另外，非中國籍香港永久居民可在香港申請前往內地的通行證。截至本月初，香港中旅社已收到約4.8萬宗相關申請，出入境管理局已發出約1.6萬張卡式證件。該官員認為相關措施與CEPA的新協議，將進一步提升香港作為區域總部的競爭力，吸引更多海外人士優先選擇以香港為駐地，以便進入內地。