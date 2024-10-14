7港青下月赴聯國氣候大會

【本報訊】7名香港青年將於下月初出席在阿塞拜疆首都巴庫舉行的第29屆聯合國氣候變化大會（COP29），把《香港青年氣候行動宣言》帶到國際會議，參與氣候談判，並敦促港府作氣候承諾，回應國際氣候目標。

《行動宣言》由低碳想創坊7名青年代表共同撰寫，當中有6項倡議，包括訂立更進取的氣候行動目標，以符合《巴黎協議》控制升溫在1.5℃內的目標、制訂具體的可再生能源轉型藍圖，以及提高青年和公眾的氣候行動參與度等。

冀港府履行氣候承諾 青年代表楊潔荔指，本港目前的氣候政策過時及含糊，希望政府將氣候行動主流化，於每一個施政及決策過程中，加入氣候變化的考量。楊又期望於《施政報告》中，會提出更積極和進取的措施，與國際氣候目標和進程接軌，同時履行《巴黎協議》控制升溫在1.5℃內的國際氣候承諾。

團體指出COP29談判焦點將落在更新國家自主貢獻（NDCs）及新集體量化目標（NCQG）。現時NDCs無法將升溫控制在1.5℃內，各締約方必須在2025年2月提交更新NDCs，以確保《巴黎協定》目標得以落實。