團體辦生態文物遊 將增西區路線

【本報訊】有團體舉辦環保教育項目，參觀港島和南丫島的生態文物徑景點，稱有200人參與。他們將推出西區路線，期望市民在城市發展中不忘保育社區，欣賞區內的生態和歷史景點。

港燈和長春社合辦的環保教育項目昨舉行生態旅遊，早上9時起帶領市民遊覽其中9條計劃中分布在港島和南丫島的生態文物徑，包括大潭郊野公園、香港仔郊野公園及南丫島泥灘等地。他們指活動讓參加者接觸城郊有趣生態和稀有物種，見證香港生物多樣性和歷史文物。港燈董事總經理鄭祖瀛指近年在南丫島電廠發現候鳥過冬；附近水域有現珊瑚的蹤迹，曾透過植樹、護林和淨灘，保護和提升南丫島的生物多樣性。

參觀古樹電車總站魯班廟等 至於西區路線方面，將參觀西環多個景點，包括堅尼地城巴士站休憩處古樹、吉席街電車總站及魯班先師廟等地。長春社理事鄺超靈解釋，期望通過講解城市生態，呼籲公眾保護生物多樣性。他又指西環在香港開埠初期是最早發展的地區之一，期望推廣現存重要的生態文物，提醒市民在城市發展中不忘保育社區。他們將在11月、12月舉行公眾導賞團，而在11月底舉行最後一場線上遊。