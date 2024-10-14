勞顧會改選 現任僱員代表力爭冧莊

【記者林隆輝報道】現屆勞工顧問委員會的任期年底屆滿，新一屆5名僱員代表將於11月16日選出，明日截止報名。目前已知有現屆委員力爭「冧莊」，林偉江表示樂觀、有信心；譚金蓮指過往競爭激烈，形容是「優中選優」，而兩度落敗的馮傳宗決定捲土重來，指參選是代表工會重視勞工權益，沒考慮勝算，又不認同上屆票數低。

勞顧會是一個高層次和具代表性的三方諮詢組織，以勞工處處長作主席，成員包括5名由已登記的僱員工會選出的僱員代表、一名以個人身份獲委任的僱員代表；同時亦有5名僱主代表及一名以個人身份獲委任的僱主代表。5名僱員代表任期兩年，現屆任期將於12月31日屆滿。

於2022年以當時得票最高當選的汽車交通運輸業總工會主席林偉江亦將會競逐連任。他昨日指對選情樂觀，因已有兩年經驗和工會支持而有信心。他指出，現時勞工處暑熱警告只有指引沒有立法，形容是「難做」，認為應立法並按不同工種情況制訂政策，同時反對擴大輸入外勞，又建議保障平台工作者。

身兼港九勞工社團聯會副主席的譚金蓮亦經工會及個人社交平台宣布將競逐再次連任。上屆有13人競逐5個席位，對於新一屆會否有更多對手，她回覆指過往勞顧會選舉均競爭激烈，參選人數由10人至超過20人不等，形容是「優中選優」。被問及是否預計一如既往高票當選，她有信心可爭取一定的支持，會呼籲工會代表繼續支持勞顧會選舉並積極投票。她關注改善職安健文化、推動釋放勞動力、婦女就業以及推動獨立工作者保障等問題。

有落敗者捲土重來 有現任成員爭取「冧莊」，亦有落敗者捲土重來。曾兩度落敗的香港公務員總工會主席馮傳宗指將會登記參選，又對現屆僱員代表尋求連任表示歡迎，形容他們「稱職」。他解釋，參選原因是顯示工會重視勞工權益及「一直以來的信念」。被問及兩次選舉分別只得186票和177票是否票數低時，他並不認同，又指總工會旗下有64個盟會，當中部分不是選民，票數高於64已代表有其他人支持。