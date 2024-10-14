業界倡大減烈酒稅 反對者憂加劇健康危機

【本報訊】現時酒精濃度超過30%的烈酒，包括威士忌、伏特加及白蘭地等，需徵收100%從價稅。烈酒業界一直要求政府把烈酒稅減至20%，而酒吧界就希望全面撤銷烈酒稅，但醫療衞生界議員表明反對，指減低烈酒稅變相鼓勵飲酒，會造成公共健康問題，得不償失。香港控酒聯盟召集人亦反對減稅，強調酒精是第一類致癌物，影響公共健康，不能妥協。

現時稅率100%冠絕亞洲 政府在後日發表新一份《施政報告》，烈酒業界期望政府能降低烈酒稅。國際烈酒及葡萄酒委員會主席謝蓓莉昨在一個電台節目上指出，相比鄰近地區如台灣、澳門及日本，香港的烈酒稅為全亞洲最高，導致香港在國際烈酒市場的競爭力下降。若能下調烈酒稅，她預計其公司能對烈酒產品減價20%，可刺激本地消費需求。

香港酒業總商會創會會長蘇又萍亦提及降低烈酒稅可促進烈酒的轉口、拍賣、品鑑等經濟活動，又指烈酒稅若下調，業界會設立白酒鑑定中心，並向拍賣行提供經鑑定的白酒拍賣，相信能增加本港烈酒拍賣市場的收益。

為了降低成本，香港酒吧業協會主席錢雋永促請當局全面撤銷烈酒稅，指現時入貨成本佔酒吧支出近30%，烈酒及非烈酒各佔一半，以一間月均收入為30萬港元的酒吧為例，烈酒稅若能減至零，將有助業界每月節省兩至3萬元。

議員：減稅或增肝病患者 醫療衞生界議員林哲玄表明反對減免烈酒稅，指減免烈酒稅可能令更多人患肝病，指芬蘭降低酒稅後，人均飲酒量上升，市民患肝病的比率出現雙位數的增幅。他續指本港有6.1%人口為乙型肝炎帶菌者，較世界的平均比率高，已引發很多肝臟問題，減稅後若導致更多人飲酒，將來本港恐怕會多一個源頭產生嚴重肝病，對醫療體系造成壓力，他認為政府不應該輕舉妄動。

香港控酒聯盟召集人麥倩屏在一個電台節目中表明反對減稅，除強調酒精是第一類致癌物，影響公共健康外，又關注年輕人對酒精飲品售價較為敏感，減稅後會令他們更多嘗試飲酒，容易上癮。該聯盟在每年《財政預算案》前都會提交意見，要求不要減烈酒稅，今年8月亦去信行政長官，提出反對減稅。