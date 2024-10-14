北上潮港零售重傷 議員籲拿捏好市場

商戶應調整策略展望 促當局出招吸客救亡 剛過去的十一長假期，本港街頭人流暢旺，店舖重現人氣，但仍有大型零售連鎖店即將結業。有議員表示，過去本港倚重遊客來港的消費模式改變了，遊客不再以購物為主，再加上現時港人北上和網購盛行，令本港業界競爭力不足。他建議業界要好好拿捏市場，及思考如何尋找不同客源。

批發及零售界立法會議員邵家輝昨接受電台訪問時指，在疫情復常後香港各界很努力，但全球經濟均非常艱難。而過去本港倚重遊客來港的消費模式改變了，直言可聯想以前內地客佔了本港八成的遊客，以前他們要去其他地方須簽證，故很艱難。他稱「以前都無海南島嗰10萬蚊免稅額，所以如果佢哋要使錢、要出外玩，香港一定係首選，所以過嚟會乘機買好多嘢，不過依家隨住好多地方都去到，網上購物都非常方便」，所以令不同的商戶對往後的展望和策略都有所調整。

珠寶業仍面對較大挑戰 提到在長假期期間，本港的入境旅客人次上升是否對零售市道有幫助，邵家輝指「一定有幫助」。他指業界反饋今次長假期情況較5月長假期好，不止人流更多，銷情也較好，如化妝品、電器產品均有輕微升幅，惟傳統的珠寶業則面對較大挑戰。他直言「金價升咗20%，見到呢年佢哋嘅銷情麻麻哋，所以令到整體銷售額都唔會係非常亮麗」，但評估今次長假期會比7、8月較好。

但隨着即將發表新一份施政報告，其中一個焦點放在港府將有何政策推動市道情況。邵家輝建議政府短期方面必然是吸引遊客來港消費，「因為他們立即收錢，旅客飲食、零售、供應服務等，即時見效」。他亦指要舉辦更多大型活動，啟德體育園明年啟用，可舉辦大型演唱會，若找到國際巨星來善用，則帶來高消費群，不僅本地市民，內地或東南亞城市的遊客都會來玩。另外，在會展方面，香港本身有優勢，故要繼續強化，邀請一些「朋友」舉辦展覽；接下來的聖誕亦是一個機會，提醒當局要提早宣傳吸引遊客到來。

創科界冀當局延續支援 至於創科界對新施政報告有何期望。科技創新界立法會議員邱達根接受電台訪問時表示，希望政府延續過去幾年對創科界實行的不同政策，當中人工智能、生命科技等因支援或政策開了一個不錯的頭，故希望今年繼續有更多着墨。他又希望經濟的高低，不會影響對科技的投放，因為該類工作不是一、兩年便能做好，是8至10年的工程，是很長遠的投放；另外科創投資方面，尤其早期項目的投資放慢了很多，希望政府在這方面有更多措施支援投資領域。