鄧明慧自幼結緣東華 盡展音樂天賦 推動STEAM教育發展 帶隊赴日參賽夢圓滿

今年4月才正式出任東華三院主席的鄧明慧，其管治理念是「廣明德慧 善澤香江」。在訪談間，她分享着個人和家人與東華的聯繫，包括在醫院的入院病人名冊裏，竟然發現了父親的名字，她指父親80多年前曾獲廣華醫院救治。

推動音樂 促進全人發展 鄧主席深信音樂能促進全人發展。自2014年起，她一直推動該院屬下中、小學、幼稚園以及特殊學校積極參與兒童發展配對基金的「聖誕頌歌節」，合共逾6000師生及家長曾參與活動，用音樂加強學校與社區的聯繫。鄧明慧指出，東華屬下學校重視STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學教育），其中，音樂更是促進跨學科學習的教育元素。除了正規的音樂課，屬下學校在課餘分別設立了管樂團、管弦樂團、中樂團、步操樂團及合唱團等，在教育局及董事局資助下，提供多元化的音樂活動。

東華三院更開設了東華三院胡李名靜音樂及藝術發展中心，支援學校組織音樂培訓及表演活動，又讓有需要的學生以較相宜的價格購備喜愛的樂器，並不時由董事局資助樂團或合唱團進行海外交流，擴闊學生視野及加強社交能力，在培養音樂才華的同時，增強他們的自信心。今年8月，在鄧明慧的支持及帶領下，3所東華中學組成聯校合唱團，遠赴橫濱參加日本聲樂音樂節的演出和比賽。學生的表現獲得評判讚賞，令他們對合唱更添熱愛。