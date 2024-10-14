何世柱26歲接掌東華 創最年輕紀錄 為護士發聲有勇有謀 終成功爭取同工同酬

在東華三院總部的其中一面牆壁上，記者發現了何世柱主席的舊照。相片中戴着眼鏡的他朝氣蓬勃，風華正茂，計及擔任總理的年期，何20歲出頭就已在東華出任要職，而他以26歲之齡出任主席，創了當時最年輕主席紀錄，維持了14年後才被1978年上任的馬清偉（當年24歲）打破。

年少氣盛 性格直率 訪談期間，已屆87歲高齡的何主席說話仍然鏗鏘有力，回想當時年紀輕輕就上任主席，他曾多次強調自己年少氣盛，而性格直率的他亦為東華護士爭取權益，如今描述相關事件亦津津樂道，令在場的記者及一眾後輩深深佩服。

何指，當時是殖民地時代，東華醫院的醫生及護士，與政府直接聘用的醫護是同工不同酬，以護士為例，當時東華的護士月薪是480元，而政府護士卻有580元，足足相差100元。「我當時4月就職，記得當年7月，東華的護士就找我陳情，要求我幫她們爭取同工同酬！」

原來當時私人機構與政府聘用的職工均有此現象，只因東華聘請了數名從英國回港的護士，他們發現薪酬與政府護士不同而深感不公，故到東華總部向何主席求助，何當初不假思索，直言「我就決心幫助她們，我當時年輕，敢說敢做！」結果他如實向董事局反映，在他卸任前成功爭取護士加薪100元與政府護士看齊，亦開創先例，逐步改善各行業同工不同酬的情況。