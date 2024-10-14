下月全運會測試賽 啟德「方艙」不宜選手住

【本報訊】明年11月舉行的全運會，首次由粵港澳三地承辦，其中本港舉辦七人欖球賽、劍擊及單車等8項賽事。全運會統籌辦主任楊德強指下月起至明年初將陸續進行測試賽，先是高爾夫球。全運會期間約有3,000運動員分批來港，被問及會否考慮將附近的啟德「方艙」隔離設施供選手入住，他指不夠配套不適合，會安排入住酒店。

對於為何啟德「方艙」不適合運動員入住，楊德強昨在一個電視節目中解釋，「包括要有健身室，另外要有很多開會的地方，因有隊際項目；運動員亦會很緊張吃甚麼，因為藥檢是其中一環。除了有中餐、西餐，亦要因應內地一些運動員是吃清真食物的，全運會有一個整體要求，住宿和運動員比賽的地方要在半小時車程以內。啟德來說，半小時基本可以去到九龍東、九龍西，甚至新界某些地方（酒店）也可。」

擬比賽期間辦嘉年華吸客 他指本港亦會承辦一項非競賽項目保齡球，同樣選址體育園，但提早至8月舉行。他又提及由深圳負責的馬拉松賽事，以及由珠海負責的公路單車賽都希望以跨境形式進行，深圳方面已擬定多條路線，正在考慮關口交通等安排，而公路單車有機會在港珠澳大橋舉行，但由於大橋未舉行過跨境運動項目，因此要考慮風速，救援方案等問題，目前仍在探討中。對於過往港人多關注奧運，少看全運，他在節目後稱有意在比賽期間，在港舉辦嘉年華「吸客」，有別以往做法。

楊德強是首任體育專員，他在卸任時曾表示，希望有退役運動員加入政府，對於最終接任的前港隊成員黃德森做了一年就辭任，再由公務員接任，他指不應該認定公務員一定不認識體育。

他又稱：「我當時不是說某個崗位，亦不局限在哪個崗位。我當時想法是，如果有運動背景的人士可以加入政府，在不同部門、崗位，對於香港整體運動發展有一定幫助。有體育知識或背景，對於政策或計劃的構思階段一定有很大幫助，但體育專員除了體育知識外，亦要有公共行政管理經驗，最理想是兩方面可以兼顧。」