家庭組200童參與 享受親子騎行

【本報訊】香港單車節於昨日清晨舉行，主辦單位預計逾3.6萬人參與。今屆活動除了較刺激的50公里、32公里公路項目，亦設有適合一家大細騎行的家庭組，約200名6歲或以上小童與家長一同參與家庭單車樂，有參加者更因陪愛兒參與而放棄原本的50公里活動。

黃先生與小朋友參與「家庭單車樂」活動，在尖東鬧市享受騎行的樂趣。黃小朋友指他第一次踩公路，所以有「少少緊張」，不過平時都有踩單車習慣，「上一次由沙田踩到去大埔」，對自己技術有信心。

感受踩公路樂趣 黃先生則指很喜歡踩單車，今次特意帶他參加活動，「踩馬路吖嘛，冇乜機會」。他們一家居於將軍澳，不時會到單車館附近踩單車，所以都對小朋友有信心。

周先生亦與小朋友一同參加「家庭單車樂」，周指今年是第一次參加此項活動，上年則參與了50公里活動。他表示今年為了陪小朋友參加此項活動，放棄了參加50公里項目，「我驚唔夠力，所以同佢玩吓囉」。他又指參加是次活動，希望可讓小朋友感受到在公路踩單車的樂趣，「最主要畀佢感受吓先，等佢大個啲嘅時候，咁可以同佢玩30公里嗰啲項目」。