香港單車節清晨起動 6000健兒公路破風

竹翠公園辦市集 化身嘉年華 由旅發局主辦的「2024新鴻基地產香港單車節」於昨日舉行，主辦單位指近6,000人報名參加6個單車項目。50公里項目率先在早上5時15分出發，該項目今年增設沙田嶺隧道路段，覆蓋平時難得開放予單車行駛的「四隧三橋」；而32公里項目則由以往的30公里增加至32公里，參加者除昂船洲大橋外亦將會踩上汀九橋。今年的解散地點改為西九文化區，竹翠公園亦化身嘉年華，參加者可於完成騎行活動後，前往單車主題市集。

50公里項目參加者陳先生今年第二次參加單車節，他表示去年成功「壓死線」在兩小時內完成50公里，但今年因為工作關係較少練習，笑言今年的目標是「唔好畀人趕走就得喇」。他又認為今年的天氣較為暖和，「希望都冇乜風，唔使踩得咁辛苦」。同組別參賽者杜先生則是第3次參加單車節，指會以安全完成為目標，「有時大風都控制唔到，唔係你唔安全，係人哋一嘢炒過嚟就有意外」，他指都會特別小心「人哋慢我就慢」。

參加者享受過程不求速度 32公里項目則於早上7時45分起步，排頭位的參加者梁先生今屆是第一次參加，更是在數個月前才開始踩單車，笑言「都係玩吓，志在參與，最緊要唔好上（救護）車就得喇」。為參加單車節，他最近亦有加強訓練，指參加單車節可以踩上平時沒有機會踩的路段。

雖然大部分參加者都以公路車參加單車節，而陳先生則踩「子彈仔」前來參加32公里項目，表示平時踩「子彈仔」都是在深夜踩，亦是踩落山、玩花式較多，或是日常代步。今次參加單車節則變了在早上踩，踩直路亦較公路車辛苦，故亦只是志在參與。

至於第5年參與活動的林先生，則以越野單車參與，「我唔踩路車，但又想參與，我年年都係用山車參與」。他認為由30公里變成32公里分別不會太大，反而很期待今年新加入的汀九橋路段，「應該個景觀會好啲」。他又認為昨日天氣非常好，「唔太熱，唔太曬，有啲雲」。林又指不會踩得太快，以完成項目為目標，「我都係踩山唔係踩公路車，唔講速度嘅呢啲闊胎爬山車」。

另外，同日亦有單車賽事上演，當中「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）新鴻基地產公開組」，男子組冠軍由葉承羲奪得；女子組則由吳文敏奪冠。