甲狀腺眼病 嚴重者可致盲

【本報訊】甲狀腺功能亢進患者可能會出現眼凸的症狀（即甲狀腺眼病），嚴重者更可能會失明。坊間一般認為甲亢是導致甲狀腺眼病的原因，但兩者其實沒有直接關係，5%至7%患者甲狀腺功能一直正常，高達三成甲亢患者甲狀腺功能復常後才出現眼部不適。相關組織提醒，甲狀腺失調患者一旦出現了重影、視力改變等症狀，應及早求醫，把握最佳治療時機。

與甲亢無直接關係 甲狀腺眼病俗稱「甲狀腺上眼」，患者會出現重影、眼凸、眼乾及眼瞼退縮等，除了影響眼睛功能及外觀，更可導致嚴重併發症，包括視神經受壓、繼發性青光眼、角膜損傷潰瘍及威脅視力等，甚至致盲。

雖然甲狀腺眼病最常發生在甲亢患者身上，但其實兩者均是因免疫系統失調所致。免疫系統攻擊甲狀腺會引起甲亢，攻擊眼眶及眼部周圍組織則會導致甲狀腺眼病，非甲亢患者同樣有機會患甲狀腺眼病，20%至30%甲亢患者即使甲狀腺功能復常，甚至切除甲狀腺後，甲狀腺眼病才出現或轉差。

亞裔或華人患者發炎症狀相對較不明顯，加上膚色較深、皮膚和結膜組織較厚等，較難察覺早期症狀，容易錯過早期治療的黃金時間。約90歲的周先生，於2022年中確診甲亢，同年底病情穩定受控，但出現眼矇、眼淚水過多。去年中他的左眼更出現眼皮浮腫及重影，接受磁力共振檢查確診甲狀腺眼病。他接受靜脈類固醇注射、眼眶電療及免疫抑制劑聯合免疫治療後，病情始受控，重影及乾眼症亦有改善。

香港眼科醫學院及香港眼科學會指，坊間對甲狀腺眼病傳言誤解多，患者容易忽略症狀，因而延誤求診及治療。學會建議男性、50歲以上、吸煙或二手煙、壓力大、醫源性甲狀腺功能下降等高危人士，需多加留意眼睛健康。甲狀腺失調患者則應積極配合相關治療，並及早戒煙、緩解精神壓力，助減患甲狀腺眼病機會，一旦發現眼睛功能、外觀或視力改變，應及早求醫。