器官移植運動會復辦 逾500人參與

【本報訊】本港器官移植長期「排長龍」，近日當局接連為危急病人作緊急呼籲，包括患肺動脈高壓的37歲母親，以及患擴張性心肌病變的3個月大女嬰。有關注組織自新冠疫情後復辦「移植及透析人士運動會」，逾400名境內外移植康復者、透析治療者、醫護、捐贈者及家屬等參與9個項目，並舉辦公路賽開放予公眾參與。活動共有超過500人參加，推廣器官捐贈。

上半年僅17宗肝心肺捐贈 根據當局最新數字，截至今年上半年，超過2,400人正輪候腎臟移植，但上半年僅錄得29宗捐贈；肝臟、心臟及肺臟亦分別有74人、75人及21人輪候，但上半年僅錄得15宗肝臟捐贈、一宗心臟捐贈及一宗雙肺捐贈。

香港移植運動協會於上周四（10日）起一連四日舉辦「第五屆香港移植及透析人士運動會」，自2018年以來跨越疫情後首次復辦。設乒乓球、羽毛球、保齡球、飛鏢、田徑及游泳等9個項目，共有434名本港及境外選手參加，包括242名移植康復者、110名透析治療者、21名捐贈者及家屬、以及61名醫護人員。協會亦於昨日舉行由公眾參與的「愛承傳」公路賽，設一公里生命接力、3公里家人同樂及10公里愛心跑動項目，共有超過500人參與。

帶同3歲孫兒參加接力跑的梁先生指，其胞弟工作期間突然暈倒，昏迷3天後確診腦幹死亡，與其他家人商議後決定捐出胞弟器官遺愛人間。他認為參加比賽除了是一項親子家庭活動，亦可讓小朋友從小開始認識器官捐贈。另一名選手利太太則是受贈者家屬，其女兒天生沒有膽管，必須換肝，她捐肝救女不果，最終獲一名善心人作活肝捐贈。她希望參與運動會能為宣揚器官捐贈盡一分力，讓更多人可以獲救。