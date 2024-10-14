公院插錯喉屬系統問題 拒就臨床實習禁制

憂影響培訓質素 公立醫院接連發生鼻胃喉管錯置事故，均涉及實習醫生對X光片解讀出現誤判，未能察覺喉管擺放位置錯誤。當局形容事故屬系統性問題，已指示公院加強對實習醫生支援，但不同意一出現意外就「一刀切」禁止實習醫生負責相關臨床工作，強調將責任「推高一層」並非徹底解決方法。

日前東區醫院為一名76歲男病人大腸鏡檢查進行準備，放置鼻胃喉管以輸注清潔腸道藥物時，將喉管誤放入支氣管，但護士進行聽診、酸鹼度測試，以至實習醫生檢視相關X光片均無發現，病人最終被藥灌肺部約一小時後不適，需轉入深切治療部。醫管局回覆查詢指，病人目前情況嚴重，仍於深切治療部留醫，但情況持續好轉。

當局又指，已指示醫管局於月內加強實習醫生培訓及支援，鼓勵他們遇到問題時諮詢資深醫生意見，並會與本港兩間大學醫學院檢視教學，強化臨床培訓。

指責任推上一層非良法 伊利沙伯醫院今年6月亦曾發生插錯喉事故，院方為一名四肢癱瘓的61歲男病人置換新鼻胃喉，兩日後始被揭發喉管誤插入支氣管內，期間已輸注數次營養奶，有實習醫生曾檢視相關X光片，卻未能發現喉管錯置。數月內接連發生兩次鼻胃喉錯置事故，均涉實習醫生錯判X光片，有意見質疑應否讓實習醫生負責處理鼻胃喉檢查，認為應改由較高級醫生負責。

當局指，接連出現事故屬系統性問題，但不同意一出現問題就「一刀切」禁止所有實習醫生進行相關臨床工作，「因為不做他們（實習醫生）就永遠不懂做」，若實習期間不能執行及承擔一定責任，則不可能變成有經驗、有能力的醫生。當局又強調，將責任「推上一層」無助解決問題，若將常見臨床步驟全部交由較高級醫生進行，只會拖垮公營醫療系統，影響質素。