45公屋戶無申報 房署發收樓通知

【本報訊】為打擊濫用公屋，房屋署於4月2日向居住滿10年的公屋租戶派發「富戶政策」入息及資產申報表和「居住情況申報表」。當局表示，目前已收回超過99%申報表，當中有45戶並無回覆或不上訴，署方已發出收樓通知書。

房屋署署長羅淑佩昨在電台節目表示，上個財政年度打擊濫用公屋措施收回約2,800個單位，連同主動交回、違反租約等原因而收回的公屋單位，合共約15,500個。她指出，由於居屋持續推售，相信未來每年收回的公屋單位仍會處於高位，至於其他已申報個案，署方會與土地註冊處對照，核實住戶是否有私人住宅物業。

部分公共屋邨停車場被發現有不少名車停泊，她透露，署方會着重調查在樓齡較新的屋邨，了解車主是否有隱瞞或虛報資產。她強調打擊濫用公屋已成社會共識，署方若收到投訴和舉報，如個別公屋單位被人「租上租」，署方透過「放蛇」等方法調查後，成功收回單位。

指簡屋改善劏房戶孩童社交 簡約公屋方面，她指有聲音指選址地點不方便，基層遷入後亦要再適應環境，她曾到訪過渡房屋，住在劏房的小朋友較害羞，若搬入過渡房屋或簡約公屋，有較多空間，加上營運組織會舉辦活動，對小朋友在社交方面會更好。