調查：劏房人均面積僅45平方呎 比監獄細

【本報訊】劏房問題多多，住戶苦不堪言。有調查發現，逾97%劏房沒有安裝獨立水電錶，租戶被迫承受高昂水電費，其中一戶在今年5月至8月期間一共多交2,200元電費，更有超過85%業主無提供正本水電費單。調查又發現，劏房戶人均面積中位數只有45平方呎，竟比監獄還要細。團體建議強制劏房業主與租客簽訂標準書面租約，例明條例規管內容，保障雙方權益。

有關調查於今年8月至9月進行，訪問了149位中西區、觀塘區、九龍城區、荃灣區及南區基層劏房租戶。調查顯示，劏房住戶不但住得細，而且租金很昂貴。劏房租管已經實施超過兩年半，但大部分受訪者的租賃仍未有跟足條例，近三成沒有簽約、逾五成沒有打釐印、超過85%業主均無提供正本水電費單。

逾97%單位無裝獨立水電錶 調查又揭露超過97%受訪者的劏房單位均沒有安裝獨立水錶及電錶，只有一戶有正式的獨立水電錶。團體以兩電收費方式及扣除政府補貼後，發現有一劏房租戶更被多收取共2,200元。在水費方面，只有4個劏房租戶的業主有按水費單每季度收費，但都出現超收情況，最高一戶被多收了378元。

調查發現，受訪者整體的人均面積中位數只有45平方呎，比63平方呎的高度設防監獄更細。整體住戶租金中位數為5,300元，最貴的地區為荃灣，達到5,800元，而人均面積中位數只有37.5平方呎，反映劏房戶住得細租金貴。

劏房戶譚女士現居少於70呎劏房，簽約時業主拒絕打釐印，天花爆裂亦拒絕維修。她分享經歷指，簽約時列明電費每度1.5元，半年後業主將電費加至每度1.8元。事主曾與業主理論，但被對方以重新裝修為由迫遷，當取回按金時，業主指過去4個月電費加價到每度2.3元，差不多扣除所有按金，只剩1,000元。