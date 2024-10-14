獨家專訪：劏房戶嘆政府偏幫 憂取締後無家徬徨

無殼蝸牛呻曾遇曱甴為伴水電費濫收 政府於周三（16日）預料將會發表取締劣質劏房的新安排。清哥獨居於旺角一個劏房單位，單位極細，粗略估計不足70平方呎，相信會被劃分為劣質劏房，屬於要被取締的一群。他坦言對於政府的政策不抱甚麼期望，嘆指「政府唔係幫我呢啲人口㗎，係幫啲有錢人」，認為日後也難以脫離劏房的「死循環」，又擔心被取締之後沒有妥善的安置，對未來感到茫然。

鋼板圍牆 通道僅容一人 本報記者與清哥相約在大廈樓下見面，大廈外表並無異常，走上一樓才有電梯，原以為不太「劣質」，豈料走入單位內卻「別有洞天」。甫進入便見到銀灰色的鋼板圍繞周身牆壁，只有一條僅容一人通過的走道，走兩步後轉彎就有三道門，估計是將原屬兩房戶型的單位間成三戶，清哥居住在右手邊的一道門內的房間。如此奇特的間房方式，就連不時訪問劏房戶的記者也「嘖嘖稱奇」。

房間一眼望完，只有一張雙層床、一張小飯桌、煮飯空間在門邊，加上長方形的廁所，便是整間房的配套。清哥坐在床上受訪，他指在最近兩個月才搬到此處，以前曾先後住過違法工廈劏房及唐樓劏房，但要與曱甴做「室友」，實在難以忍受，故現居的劏房對他來說已「好好多」。

狹小的房間租金也不太便宜，月租4,000元。雖然有安裝獨立電錶，但問及水電費之時，清哥指是由業主決定，他也沒有過問，「無辦法，個個（業主）都咁樣做，你點同佢拗呢啲少少錢呢。」

清哥從事建造業，今個月雖然月入約兩萬元，但建造業「有工開先有錢」，又要供養內地的父母，有時開工不足，也試過一個月只得數千元收入，收入不穩令他從未想過申請公屋。他坦言「我唔想申請公屋就係驚要控制自己唔可以搵咁多，個個做地盤一定超出（資產限額）。」但清哥已54歲，難道餘生都要住劏房？他無奈嘆指「諗唔到咁多，有工開就得啦。」

指過渡屋偏僻 不便上班 清哥說最重視居所的交通，因工地不時轉換，例如前一陣子曾在三跑的工地工作，近期又轉到石鼓洲開工，即使居住交通方便的市區也要花3至4小時上下班，故不會考慮申請地點偏僻的過渡屋，苦笑指「交通費都蝕埋」。

居所面臨取締邊緣，問及最希望施政報告怎樣幫助他？清哥只說，「擔心都無用，政府叫你點就點，我都無諗過政府幫我咩，我呢啲唔打工就無飯食，但打工又排唔到公屋，政府唔係幫我呢啲人口㗎，係幫嗰啲有錢人口㗎，無錢人佢唔會幫你。」記者梁皓芊