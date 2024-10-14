暫緩垃圾徵費 法例進展隻字不提

【本報訊】垃圾徵費在被批回收配套不足下「無限期暫緩」，原定今年4月開始立法程序的「規管住宅回收物的妥善收集和處理」法案無下文，當局在回覆本報時隻字不提該條法例進展，僅指《約章》反應積極等。環保團體稱約章「始終講個信字」，不遵從亦無後果。議員引述署方稱仍正草擬條例草案，另外當局擬增公屋廚餘桶至「一座一桶」。

擬增至公屋一座一廚餘桶 根據政府提交立法會的議程，1月的版本列出上半年度會提交《廢物處置（修訂）條例草案》，但相關草案未有如期提交立法會，至7月提交議程更新本時更剔除該草案。綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，環保署雖已推出《約章》，鼓勵及支援屋苑處理回收物，但始終沒有法律效力，屋苑自願參與或「簽咗唔做」會削約章效果。綠在區區回收量飆升除了積分計劃，更因大眾相信回收物最終能循環再造，反之他們對屋苑回收桶未必有信心，條例正好針對此點，確保回收物能「轉廢為寶」。當市民對回收桶重回信心，便能有助分流綠在區區，及偏遠地方的居民回收，以便未來落實垃圾徵費。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，垃圾徵費暫緩後，當局未有迫切性推出此法例，亦需時檢視「先行先試」出現的問題，但據悉署方仍草擬法例，並諮詢物管業界等，而約章的要求與條例相若，獨欠強制性，期望當局在一年內交代去向。環保署回應時稱，6月推出獲約850個申請涵蓋約66萬戶，其中有235個屋苑已簽署。該署又指過去已在2,800個屋苑/住宅大廈提供約8,000套回收桶，覆蓋全港約80%人口。署方協助屋苑收集可回收物的「綠綠收」服務亦有超過900個屋苑/住宅大廈採用。