一攬子猛藥救市 大環境風高浪急

中央提出一攬子增量政策救市，日前發改委召開記者會講解，惟未有如外界預期提及具體和有力的措施，令連升10日的內地A股暴瀉，錄得逾四年半最大跌幅，港股同受衝擊。就在股市大起大落之際，國家財政部昨日宣布即將推出一系列有針對性的增量政策，外界形容為「史詩級」救市，繼續燃起市場對股市大升的希望。惟下猛藥的同時，亦即意味內地經濟形勢嚴峻。香港作為外向型經濟體，中港兩地唇齒相依，在中央全力救市下，港府有甚麼可以借鏡？

地方債務 着力拆彈 財政部部長藍佛安表示，當局將在近期推出一攬子有針對性的增量政策，涉及4大方面，包括支持地方政府化解債務風險，考慮一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，形容是「近年來出台的支持化債力度最大的一項措施，是一場政策及時雨，將大大減輕地方發債壓力」。

而在房地產市場上，中央支持地方政府使用專項債券，回收符合條件的閒置存量土地，支持用專項債來收購存量房，即是未居住過的二手樓，用作保障性房屋，支持推動房地產市場止跌回穩，換句話說，即是用公帑買私樓。另外會發行特別國債，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升抵禦風險及信貸投放能力。同時對外大派「定心丸」，強調中國財政有足夠韌勁，可實現收支平衡，完成全年預算目標。

中國早前首次公布政府債務，法定債務餘額70.77萬億元，當中30.03萬億元為國債，40.74萬億元是地方政府法定債務，顯示地方債務規模高於中央債務，儼然成為一個計時炸彈。誠然，既要下猛藥救市，亦即意味經濟情況不妙。是次救市措施，為地方債拆彈是重中之重，顯示中央意識到不能放任問題不管，展現前所未有的決心。與此同時，內地房地產市道低迷，各地都有大量空置房，中央同樣不再迴避。

房住不炒固然是大道理，但水至清則無魚，對樓市施加太多限制只會適得其反，一旦樓市只跌不升，直接打擊人民對前景的信心。再說，中國人的儲蓄率長期位居世界第一，一般情況下也有45%，近年經濟不景，更升至60%以上，反映人民口袋不是無錢，而是有錢不願意消費，某程度上即是對經濟前景無信心。現在出台多項政策，向市場釋出正面訊息，料有助釋放消費潛力，有利房地產長期發展。事實上，全國多個大城市於十‧一期間睇樓量急增，在中央「點火」後這股熱潮料將延續，長遠達到止跌回穩。

可笑的是，西方長期炒作中國崩潰論，講了數十年，中國依然未有崩潰，反而競爭力愈來愈強。今次的一攬子增量政策，西方傳媒同樣唱衰，認為未有提及具體金額，形同煲冇米粥，又指中國經濟增長放緩，全年未必可以「保5」。但正如藍佛安指出，中國財政有足夠韌勁。的確，中國所有的韌性是西方所沒有的，何況中央救市「工具箱」還有很多工具未拿出來。財政部便表明，正在研究其他政策工具，例如中央財政仍有較大的舉債空間及赤字提升空間，暗示振興經濟的措施陸續有來。

道路是曲折的，前途是光明的。中央史詩級救市，預料中港股市將繼續向好，但不代表港府甚麼也不用做，一味望天打卦。隨着經濟轉型，本港傳統產業已沒有多少優勢可言。君不見，今個重陽節假期，港人北上狂潮再現，單是重陽節當日經福田口岸入境深圳便有13萬人次，再創疫後通關以來單日新高。本港飲食業和零售業原以為港人北上熱潮退減，將回流本地消費，看來只是一廂情願。本港樓市在全面撤辣及美國減息之下同樣未見起色，二手樓愈跌愈有，口袋有錢的市民不敢入市，對經濟前景不樂觀正是主因。

望天打卦 飯來張口 說來實在唏噓。歷屆特區政府養成飯來張口惡習，由個人遊政策到北水南調，再到中央救市帶挈港股急升，港府不用動腦筋便坐收漁利，結果愈來愈失去抗逆能力。中央大手筆救市刺激消費，港府卻連消費券都要縮沙，益發加速市民北上吃喝玩樂不願留港。

至於所謂的國際仲裁中心、家族辦公室中心、創科文化中心、世界級郵輪碼頭，莫不講就天下無敵，做就無能為力，甚至乎，部分官員及社會精英仍然視英美一套為金科玉律，拒絕變通。中央救市點火，火燒起了，香港是否繼續等運到？