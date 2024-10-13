笑看天下：老天爺長眼睛了嗎

以色列為擊殺黎巴嫩真主黨領袖，已到了喪心病狂的地步。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊前日再有哨塔遭以色列國防軍開火，造成兩人受傷，係繼上周四後再有同類事件。以軍聲稱，真主黨在維和部隊陣地附近活動，行動開始前已要求聯合國部隊留在受保護區。中國外交部發言人稱，中方對以色列國防軍襲擊聯黎部隊陣地和哨塔，並造成聯黎部隊人員受傷，表示嚴重關切和強烈譴責，要求對事件進行調查。

然而，以色列唯恐中東局勢未夠亂，總理內塔尼亞胡一句要對付「文明的敵人」，正在7條戰線上「捍衞自己」，處處焫着火頭，開戰開得不亦樂乎！呢，以色列日前幾乎喺無預警下，空襲黎巴黎首都貝魯特的人口稠密地區，一座住宅樓宇完全倒塌，另一座嚴重損毀，據悉現場在事發後12小時繼續有煙冒出，造成至少22人死亡，117人受傷。外媒引述消息指出，死者包括有3名兒童的8人家庭，佢哋正是由南部邊境遷移至此。看來，在以軍的狂轟濫炸下，黎巴嫩正步向加薩的命運，人民已無處可逃！

以色列傳媒報道，以軍目標係真主黨的聯絡及協調單位負責人薩法。薩法乃真主黨已故領袖納斯魯拉的妹夫，多間傳媒指薩法成功逃脫，仍然生存。可以預見，為了追殺真主黨領袖，以軍必如剿滅哈馬斯領袖般，寧願殺錯，不可放過！也不管有多少無辜平民被殺。以色列大開殺戒，甚至蓄意破壞當地醫療系統，包括攻擊醫療設施、殺害醫護人員，以及阻止醫院獲取藥物和食水等物資，行徑構成戰爭罪及反人類罪行中的滅絕罪。然而，聯合國調查委員會本身冇執法權，只一味發表報告！好戰成癖嗜血成狂的內塔尼亞胡依然廢噏要對付「文明的敵人」，老天爺長眼睛了嗎？