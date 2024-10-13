撥亂反正：精神損害 貽笑大方

美國政府早前要求短片分享平台TikTok與其中國母公司字節跳動「剝離」，否則會全面禁止TikTok在美國使用，理由是懷疑TikTok會將收集到的美國用戶數據轉交中國政府，損害其私隱及危害美國的國家安全。TikTok上月向當地法院挑戰有關禁令，法官在審訊時質疑有關國家安全危害純粹基於假設，缺乏實證支持。

可能是擔心有關法官會「不顧大局」，裁定TikTok勝訴，近日紐約、加州等十多個美國州份，不約而同以另一堆理由控告TikTok，指控其演算法與程式功能，會傷害或未能有效保護未成年人士，令他們易於上癮，長時間上網睇片，而短片的內容以及受眾年齡審查亦效用成疑。有關指控實在令人貽笑大方。其一是講到令人沉迷上網及睇片，美國的YouTube、Facebook、Instagram等才是專家和鼻祖，甚至盛傳存在偷聽、偷拍和竊取個人資料的隱藏功能，用戶在電話中與朋友談及想去旅行，立即就會彈出大量旅遊廣告和相關影片。

其二是講到審查網上內容與用戶年齡等限制，中國肯認第二，可能只有北韓夠膽認第一。真正集荼毒青少年與審查內容不力於一身的，首推通訊平台X，但至今未見美國政府以此為由對其提出起訴。

其三，對美國青少年造成最大傷害的，眾所周知是校園槍擊案與毒品問題。美國政界對槍枝氾濫一直漠視縱容，令大量青少年淪為槍下亡魂及演變成殺人狂徒。對於毒品氾濫，若非諉過於人，歸咎墨西哥甚至中國打擊不力，便是乾脆將部分毒品合法化，在多區設立官辦毒品飯堂。最近又有一宗校園槍擊案的少年兇手父母，因未有好好看管子女和家中槍械，甚或將槍枝當作生日禮物送給兒女，被控過失殺人罪成。其實最大的過失在於美國政府。