自成一家：務實主義外交抬頭

在歐美國家之中，英國和中國的關係算是比較友好，多年來一直保持平穩發展。直至美國上一任總統特朗普全方位打壓中國，英國才慢慢站隊選擇與北京對抗，以致中英關係近年持續在低谷徘徊。不過，英國新一屆工黨政府今年上台後有意改善對華關係，外交大臣林德偉據悉即將訪問北京，尋求恢復兩國的貿易和投資談判，反映務實外交思潮正在英國政壇抬頭。

對於中英關係止跌回升，我一向比較樂觀，因為英國外交以現實主義聞名，當前更有兩大正面因素推動英國與中國發展友好關係。一是今年上半年英國經濟以1.3%的GDP增長率跑贏其他G7成員，但到下半年表現疲弱，預計第3和第4季的GDP增長平均不到0.5%。面對經濟下行壓力，如何刺激經濟復甦，已成為英國政府需要解決的一大難題，促使工黨政府決定利用中英經貿關係來提振英國經濟。

二是近年中英關係轉差的一個原因和香港有關。英國上一屆執政的保守黨，在黨內一些極端保守勢力影響下，承擔起對香港所謂的「道德責任」，在香港問題上頻頻和中國發生爭執，包括推出BNO「5+1」簽證計劃，給予數以十萬計港人移居英國。保守黨執政後期又界定中國為英國帶來「劃時代挑戰」，銳意以意識形態分歧與中國為敵。相比之下，工黨剛剛上台，沒有保守黨對華強硬的包袱，可以放下價值觀的分歧與中國改善關係，以尋找經濟領域的利益。

當然，這不意味英國對華政策會出現180度轉變。工黨政府只是微調對華立場，從前幾年的圍堵轉為接觸，但在核心問題上很難有妥協。無論如何，如果兩國能加強人文教育交流、氣候變化與人工智能等合作，對大家都是好事。