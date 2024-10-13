筆下風雲：遇神殺神 遇佛殺佛

以色列7線開戰行動未止，日前再攻黎巴嫩，竟然連駐守當地的聯合國維和部隊也不放過，照轟可也。維和部隊連續兩日受到以軍襲擊，先有兩名斯里蘭卡士兵受傷，後有兩名印尼士兵受襲。聯合國秘書長古特雷斯譴責以軍的行為不能容忍，法國就事件傳召以國大使，意大利直斥或構成戰爭罪行，中國批評以軍行為嚴重違反國際人道法，尼加拉瓜甚至與以色列斷交。問題是，內塔尼亞胡已經殺得瘋了，這些反應算甚麼？

果然，在國際一致不滿下，以色列僅表示會檢討，繼續搬出附近有真主黨當藉口，擺明重複加薩大屠殺的把戲。事實上，以色列也不在乎國際對其行動的反應，早前已大剌剌轟向中國在黎巴嫩的維和部隊，炸彈在營區附近爆炸，設施受損，幸無人受傷。話口未完，現在又展開轟炸，根本就是肆無忌憚。

聯合國駐黎巴嫩維和部隊，是根據2006年聯合國針對中東局勢通過的「1701號決議」，共有50個國家逾萬名文職和軍職人員駐守當地，也是一支中立的部隊。以色列無視有關決議、無視聯合國、無視國際法，「遇神殺神，遇佛殺佛」，擺出「雖千萬人吾往矣」的架勢，為求達到目的不擇手段，明顯就是因為有底氣，其底氣就是美國給的。君不見，自去年10月以巴爆發戰事以來，聯合國多次就停火提出決議，即使絕大部分國家贊成，也給美國一票反對，聯合國淪為無牙老虎，造就以色列日益瘋狂。

然而物極必反。除了先後有南美國家跟以色列斷交，國際間不滿美以的聲浪亦日漸高漲。法國總統馬克龍表明不再向以色列供應武器；中東國家沒有一個與以色列交好；全球南方甚至已顯示出厭惡。多行不義必自斃，美以與全世界為敵，終有一日自食惡果。