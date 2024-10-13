龍吟虎嘯：其理甚歪 其心可誅

台灣民進黨的賴清德，發表上台以來首個雙十節演說，提出「四個不變」：一是捍衞台灣「主權」決心不變；二是維持台海和平穩定現狀的努力不變；三是希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變；四是世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變。賴清德囉哩囉嗦地講了4條，看似「很全面」，其實都是謊言廢話。

首先，賴清德的第一個「不變」——捍衞台灣「主權」決心不變，根本就不成立，是自欺欺人。台灣是中國的一部分，中國的一個省，並無「主權」可言，何來捍衞？台灣當局只是中國內戰的產物，是一個「割據政權」、「叛亂集團」，豈能冒充「國家」？以為插支「國旗」，敲鑼打鼓，來幾個金髮碧眼、黑頭土臉，就能在國際上行走？被認可為「國」了？

賴清德端出第一個大謊言之後，又端出第二個「不變」——維持台海和平穩定現狀的努力不變。他要努力維持的現狀是甚麼呢？說穿了就是那個「割據政權」、「叛亂集團」盤據台灣及分裂中國的「現狀」。這些年，民進黨的蔡英文、賴清德之流對此的確十分努力，然而這種圖謀「台獨」、「永遠分裂」的努力，是不可能「穩定現狀」的，必遭大陸捍衞國家主權、領土完整的堅決反對，遭「反獨促統」的行動打擊。事實上，賴清德之流愈是「努力」，遭到的打擊就會愈大；「努力」下去，頑抗下去，大陸就會「武統」收場。

有趣的是，賴清德之流「台獨」成性、分裂成狂，居然好意思講出「希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變」，我們要問，你們搞「台獨」、搞「分裂」，怎能得到「尊嚴」呢？太好笑了吧？在作夢吧？你們哪裏配得到「尊嚴」呢？你們只會被無情打擊，被掃進歷史垃圾堆！

賴清德還胡扯「世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變」，話裏話外污衊大陸若實現統一，台灣的民主自由就會喪失，挑唆台灣抗拒統一，其理甚歪，其心可誅也。