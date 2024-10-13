打擊新界南酒駕 拘15人扣4車

【本報訊】新界南區警員一連兩日（10日至11日）在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，打擊相關罪行。行動中，人員共拘捕15名本地男子，年齡介乎17歲至62歲，分別涉嫌「藏有危險藥物」、「未經授權而取用交通工具」、「藏有第一類毒藥」、「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「無牌駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「停牌期間駕駛」及「欠交法庭罰款」。人員在行動中拘留4部懷疑改裝車輛作進一步檢驗。

兩男非法賽車囚14周 另外，沙田裁判法院於2024年9月30日就兩名較早時被新界南區警員拘捕，年齡分別28及37歲的私家車男司機，其所干犯的「非法賽車」，「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等罪行進行判刑，各人分別被判監禁14星期，吊銷駕駛執照24個月及出席駕駛改進課程。

案情顯示，新界南區警員於2024年1月1日凌晨，在屯門公路進行反超速行動期間，發現兩輛私家車正高速行駛，並且互相追逐，對其他道路使用者造成危險。兩私家車均被偵測以時速超過160公里行駛，警員其後截停該兩輛私家車，經調查後並拘捕兩名私家車男司機，涉嫌「非法賽車」，「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等。