私家車掃欄撞壆飛起 殃及的士拘酒駕司機

愉景灣高球車醉駕 17歲仔吹爆波扣查 醉酒駕駛害己害人！昨日清晨，一輛私家車沿觀塘偉發道行駛，期間轉彎時懷疑失控，掃毀安全島鐵欄後，反彈撞壆飛越對面行車線翻側波及一輛的士。私家車80後司機身有酒氣一度被困，獲救後「吹波波」揭體內酒精含量超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，愉景灣一名17歲青年疑飲酒後揸「大膽車」，期間駕駛的高爾夫球車翻側導致一名乘客受傷，他涉嫌「酒後駕駛」、「無牌駕駛」等共3宗罪被捕。

私家車司機被困 的士漏油 昨日清晨近6時30分，一輛白色私家車沿觀塘偉發道南行，當駛至與偉業街交界擬左轉時，私家車懷疑失控，撞毀行人過路處安全島鐵欄之後，反彈至偉業街路中分隔石壆，繼而越過石壆衝至對面行車線，最後向左翻側擱在石壆，並且波及一輛沿偉業街西行之的士。私家車司機被困於車內，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，利用工具撬開車門迅速救出私家車司機。警員發現他身有酒氣，替其進行酒精呼氣測試後，揭發他體內酒精含量超出法例標準。執法部門經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」，拘捕該名姓黃（38歲）私家車司機。涉事的士則車頭損毀且漏出機油，的士上無人受傷，姓陳（53歲）的士司機留在現場協助調查。

另外，昨日凌晨1時許，一名17歲少年駕駛一輛高爾夫球車，沿大嶼山愉景灣蘅欣徑行駛，期間車輛懷疑失控翻側。救援人員接報趕至，高爾夫球車一名同齡男乘客四肢擦傷，經敷治包紮後，清醒被送往北大嶼山醫院治理。涉事司機沒有受傷，惟他未能通過酒精呼氣測試，警員經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」把他拘捕並帶走調查。