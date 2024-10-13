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龍門陣
三門仔魚排起火 濃煙沖天
魚排起火冒出濃煙。
【本報訊】昨日早上近9時30分，大埔三門仔對開海面有3個魚排突然起火冒煙，期間大量濃煙直捲半空，遠處清晰可見。消防接報趕至登上魚排，隨即開喉射水灌救，未幾把火勢撲熄，火警中幸無人受傷，惟魚排上有物件燒毀。消防經初步調查後，相信事件沒有可疑，至於起火原因有待進一步調查。
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