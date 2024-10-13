涉呃長者裝濾水器 兩被告准保

【本報訊】有騙徒近期走訪全港公共屋邨，以政府會支付全額津貼為誘因，游說長者住戶安裝濾水器。受害人不虞有詐，簽下同意書及付款安裝後，因未能申請津貼資助始知中伏。執法部門經調查後，拘捕懷疑涉案兩名男子。他們暫被控一項以欺騙手段取得財產罪，案件昨在西九龍法院首度提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，將案押後至12月27日再訊，兩名被告准保釋。

兩名男被告分別是38歲的梁錦超及65歲的陳茂祥，兩人均報稱無業。他們被控於2024年10月4日，在葵涌梨木道120號石蔭邨智石樓一單位，以欺騙手段，即虛假地表示安裝濾水器的費用可以向政府申請取回，而不誠實地取得李萃濂的現金港幣2,950元，意圖永久地剝奪李的財產。兩名被告先後在10月9日及10日被捕，之後被落案起訴，至昨日被帶上法庭。控方申請押後案件，以便執法部門進一步調查，包括檢視相關閉路電視片段，及進行認人手續，並反對兩名被告保釋外出。辯方有保釋申請，並提出一系列保釋條件。