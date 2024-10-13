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流浪幼貓困車底 消防愛協救出
人員以儀器尋找幼貓。
【本報訊】昨日早上8時許，一名車主在青衣長康邨第一商場停車場取車期間，發現車底傳來微弱貓叫聲，由於懷疑有貓隻被困，遂慌忙報案求助。
消防及愛協人員接報趕至，發現一隻幼貓匿躲私家車左邊輪拱位置，遂拆開輪胎泥擋救出貓隻。愛協人員其後帶走該隻約3個月大、相信是流浪貓的幼貓。
幼貓獲救後交愛協人員帶走。
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