流浪幼貓困車底 消防愛協救出

【本報訊】昨日早上8時許，一名車主在青衣長康邨第一商場停車場取車期間，發現車底傳來微弱貓叫聲，由於懷疑有貓隻被困，遂慌忙報案求助。

消防及愛協人員接報趕至，發現一隻幼貓匿躲私家車左邊輪拱位置，遂拆開輪胎泥擋救出貓隻。愛協人員其後帶走該隻約3個月大、相信是流浪貓的幼貓。