290人同時打詠春 破世界紀錄

7到80歲也參加

該項活動由世界詠春文化交流聯合會聯同YOU AND ME基金會及政府部門合辦,會長梁錦棠致詞時表示,一代宗師「葉問」曾經在榕樹頭授徒,而詠春拳名家李小龍亦是在尖沙咀成長,他自己亦是一直生活在油尖旺區,因此今次活動在此舉行,可謂別具意義。YOU AND ME 基金會主席麥家榮就指,是次活動吸引7歲到80歲參加者,長幼共融,實屬難得。