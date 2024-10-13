290人同時打詠春 破世界紀錄

【本報訊】「詠春譽滿香江齊破健力士世界紀錄」活動昨在油麻地榕樹頭公園舉行，是次活動有25個團體、共290人參與，於線上線下參與「小念頭」詠春，創造「線上線下最多人同時打詠春拳」的健力士世界紀錄，活動冀透過詠春推動中華文化傳承及發展。

7到80歲也參加 該項活動由世界詠春文化交流聯合會聯同YOU AND ME基金會及政府部門合辦，會長梁錦棠致詞時表示，一代宗師「葉問」曾經在榕樹頭授徒，而詠春拳名家李小龍亦是在尖沙咀成長，他自己亦是一直生活在油尖旺區，因此今次活動在此舉行，可謂別具意義。YOU AND ME 基金會主席麥家榮就指，是次活動吸引7歲到80歲參加者，長幼共融，實屬難得。

主辦單位指，詠春武術是富有哲學與技術的中國傳統武術，不僅注重鍛煉身體，亦強調心靈平衡和自我修養。練習時除了需要全身肌肉協調，也要求練習者專注於當下，提高其注意力。有研究指，定期參與武術訓練，有助青少年改善心理健康、焦慮等。隨着現代社會的壓力增加，市民心理健康問題備受關注。透過參與詠春等武術運動，可以為身心健康帶來益處。