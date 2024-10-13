配合安置 取締劣質劏房忌急進

【本報訊】新一份《施政報告》即將出爐，預料政府將就劏房問題提出對策，公布取締劣質劏房措施。有議員表示，完全淘汰劏房是「不切實際」，期望政府就取締劣質劏房設立計分制，再配合過渡性房屋等措施讓居民先上樓，又建議政府可在淘汰不適切住屋後，再釐定起始租金的定義。

議員陳克勤表示，劣質劏房不能再在市場出現，建議劏房需要有一定面積、窗戶通風和獨立洗手間，認為完全淘汰劏房是「不切實際」，建議政府應就取締劣質劏房設立計分制，先讓不適合人居住的劏房淘汰，再配合過渡性房屋等措施讓居民先上樓。

陳續指，在搬遷、取締前，政府需要考慮當區有否相關安置房屋。他提到，過渡性房屋位於較偏遠的地方，而簡約公屋則有部分設於市區，建議日後簡約公屋完成使命後，可思考是否合併重組資源。

容後釐定起始租金 至於應否同步訂立起始租金，陳認為有起始租金是好事，但相信要逐步推行，因起始租金的推行，市場會有相關反應，而淘汰劣質劏房後，市場租金或會上升，建議起始租金的定義可在淘汰不適切住屋後再釐定。