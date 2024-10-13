學界倡訓輔合一處理問題

【本報訊】學童欺凌問題備受社會關注。身為小學校長的議員朱國強認為，應加強對教職員應對欺凌事件的培訓，建議教育局應為學校設立「訓導主任」的職位門檻，要求相關人員接受指定培訓，同時亦應設立「輔導主任」的職位，達致「訓輔合一」，合作處理學童欺凌問題。另外，他亦建議政府為學童的欺凌問題收集數據，整合本港情況，以助「對症下藥」。

朱表示，現時學界或有低估欺凌問題的情況，其中一個原因是教職員處理欺凌方面培訓不足。他認為，處理欺凌必須「訓輔合一」，讓欺凌者受處分，亦要受害人得到支援。但目前學校的「訓導主任」未有特定門檻，老師處理欺凌手法不一，或未能圓滿解決問題。

促家長多與子女溝通 而且，現時大部分學校雖有「訓導主任」，卻未必有「輔導主任」一職，且「訓導主任」又沒有入職門檻，各校教職員的相關技能參差不齊。若局方能設立訓導主任門檻，要求相關人員接受特定培訓，並要求學校設立「輔導主任」的常額職位，相信對處理欺凌問題會有莫大幫助。

他續指，政府有關方面的宣傳亦要同時加強，讓教職員、家長了解如何識別欺凌受害人。家長要多與子女溝通，勿讓「高壓」的家庭環境變成兩者之間的隔閡。校方更應防患於未然，在校內建構關愛環境，避免欺凌情況出現。