調查：35 %高小生遭欺凌 7成老師坐視不理

求助無門 17%孩子想過死 本港校園欺凌情況嚴重，隨時釀成悲劇。香港幼兒教育及服務聯會於今年7月進行網上調查，收到合共逾500名高小學生、家長及教師回覆，結果有超過35%學生反映曾遭欺凌，當中有17%學生曾考慮過自殺。而受訪教師中，竟有近七成表示曾觀察到課堂上存在欺凌行為，但由於時間限制，且對如何處理這些問題缺乏了解，未能解決欺凌情況。聯會總幹事程德智昨日談到兩宗欺凌個案，有天資聰穎但臉有胎記的小五女生遭同學嘲笑、欺凌，一度想尋短，認為須在學校加強防堵欺凌，免釀憾事。

程引述經濟合作與發展組織於2017年的研究發現，在72個國家及地區中，香港學童欺凌問題的嚴重程度屬全球之冠，受訪的5,000名香港學生中有32%曾在一個月內多次被朋輩欺凌。程談及一宗個案，一名臉上有胎記的小五女生，因天資聰穎成為老師寵兒，卻被同學嫉妒而反遭嘲笑，亦經常被同學偷走文具，情況持續一整年。小女生告訴父母，再向校長投訴，但卻未有任何進展。家長感到無助之餘，女童情緒亦日漸低落，不願上學，甚至表明想自尋短見。

教職員緊張逃避 縱容欺凌者 另一個案例中 ，一名單親的12歲男孩，因其性格孤僻，被其他男生圍着嘲笑。雖然教師曾多次目睹情況，但當欺凌者離開後，教師亦隨之離開，令問題未能真正得到解決。而該名教師離開，竟是因為她面對欺凌者時感到緊張。程指出，這樣或會令欺凌者更有恃無恐，而被欺負者缺乏社交，就會更被孤立，對學校更為恐懼及厭惡。

程解釋，欺凌最常見的形式是言語騷擾，例如取笑他人和「改花名」。要處理欺凌問題，學校和教師的角色至關重要。教師應具備識別和應對欺凌行為的能力，並為受害者提供必要的支持。家長也應該與孩子保持開放溝通，讓孩子可以跟父母分享感受和困擾。

學校宜引舉報機制 及早介入 程指，學校需要創建一個關愛、安全和快樂的學校文化，讓學生了解應對欺凌行為的方法，並為教師提供培訓，讓他們識別欺凌行為再加以處理，亦可加入校內舉報機制，讓校內工作人員、家長、社工和學生私底下舉報任何欺凌、騷擾或暴力事件，制止問題惡化。

翻查資料，教育局於2020/21至2022/23學年曾作出統計，發現學校處理涉及校園欺凌個案平均每年約有420宗。期間局方接獲有關校園欺凌的求助、投訴及舉報個案共47宗，主要涉及身體/行為暴力及語言攻擊，其中5宗經調查後確定投訴成立或部分成立。針對欺凌問題，局方由今年5月起提供「和諧校園：一站式熱線及輔導服務」，由註冊社工為學生朋輩衝突問題提供專業意見及支援，截至今年9月底共收到約430個查詢。