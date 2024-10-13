醫健：伶牙俐齒：香港長者牙科問題

我讀大學時曾聽一位教授說過：「牙齒除了是身體最硬的器官外，可能是能維持健康最久的器官，如果打理得宜，能用上二百年也不出奇。」二百年前，清朝的咸豐帝還未有即位。透過這篇文章，我們來探討一下如何令到牙齒可以健康地陪伴大家到老。

一切源於誤解 不少人誤以為人老了，牙肉和牙骨自然會萎縮，因而令到牙齒鬆脫。也有傳言說牙齒會像骨骼一樣，年紀大了便容易骨質疏鬆，導致更多蛀牙問題。事實是，年紀大了，牙肉和牙骨會有非常輕微的萎縮，牙齒的硬度亦不如年輕的時候。但要導致牙齒鬆脫和蛀牙，歸根究柢還是缺乏適當的口腔衞生護理及壞的飲食習慣。換句話說，只要口腔衞生及飲食習慣控制得宜，就算年紀大了，牙齒仍然會維持健康。

沒有痛，不代表沒有問題 根據衞生署2011年口腔衞生調查，約八成老人沒有恒常找牙醫檢查牙齒。在沒有恒常檢查牙齒的老人中，普遍認為因為自己的牙齒沒有痛或不適，所以不需找牙醫。我們需要知道很多口腔疾病的初期病徵並不明顯，就算口腔疾病到了晚期也未必會痛。

牙周病的初期病徵為牙肉紅腫，刷牙或進食時牙肉可能會流血；牙周病晚期，牙齒會開始鬆動、移位、進食會感到無力、牙齒甚至會鬆脫。一個患有牙周病晚期的病人，可能從來沒有感到痛楚，待發現牙齒鬆脫再找牙醫治療的時候，很多牙齒都返魂乏術。

蛀牙的情況亦相當類似，普遍人都會認為如果有蛀牙的話，牙齒會感到痛楚，其實不然。就算蛀牙入侵到牙齒的神經線，我們也未必會感到痛楚，因為神經線可能會因為發炎而壞死，壞死後的牙齒普遍不會感到痛楚。最後發現蛀牙的時候，蛀牙已經深入牙根，再也不能補救了。

人人愛牙，年年檢查 衞生署口腔健康促進科今年的口號為「人人愛牙，年年檢查」，每年檢查牙齒不只是長者的事，能在口腔疾病的初期及早發現，相對上治療會比較簡單，費用也會比較便宜。到口腔疾病晚期才接受治療，治療會比較複雜，費用昂貴，治療效果通常也不會比健康的真牙好。關於口腔健康的資訊，可以到衞生署口腔健康促進科牙齒俱樂部的網頁toothclub.gov.hk/chi及臉書「愛牙LoveTeethHK」了解更多。

牙科醫生韓琦