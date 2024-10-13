運動員也易缺鐵 宜吃紅肉補充

【本報訊】不少人都有貧血問題，特別是女性和孕婦，由於育齡婦女會因月經失血，孕婦需要供應胎兒和自己血液所需，因此鐵質需求量較高；經常接受耐力訓練的運動員也是缺鐵的高危一族。若日常攝取鐵質不足，可能引致缺鐵性貧血，身體表徵可能出現臉色蒼白、容易疲勞、難於集中精神、抵抗力下降等。有營養師建議，可進食紅肉類或海鮮等補鐵食物。

維他命C有助吸收 基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，要改善或預防缺鐵，可以從飲食中補鐵，例如牛肉、羊肉、鴕鳥肉等紅肉類，均含有較多的血基質鐵。不吃紅肉者，可考慮吃海鮮，例如蜆肉等。素食者可考慮進食非血基質鐵的食物，包括豆類，例如黑豆、紅豆、黃豆及黃豆製品；堅果類如芝麻、榛子、杏仁，其他植物如木耳、金針菜都是很好的補鐵食物。有研究亦指出，維他命C幫助吸收非血基質鐵多達2至3倍，亦可避免鐵質被氧化。肉類、家禽和魚，要與蔬菜或水果一同進食，才可有助吸收植物中的非血基質鐵。

營養師提醒，雖然大部分動物肝臟及其他內臟都含有豐富鐵質，但因肝臟含大量維他命A，攝取過量會引致身體中毒，而部分內臟含高飽和脂肪，不建議經常食用。另外，咖啡內含有多酚類，茶含有高單寧酸，均會阻礙鐵質吸收，想吸收鐵質人士，應避免在用餐時同時喝茶或咖啡，宜選擇在餐與餐之間飲用。不要亂吃補充劑，過量攝取鐵質會沉積於肝臟，增加患肝硬化的風險；過量攝取鐵質還會沉積於關節、心、肺及胰臟。