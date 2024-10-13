冬季雙疫拍門 流感惡過新冠

專家料疫情隨天氣變爆發 流感、新冠雙疫年底或再次夾擊香港！香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅昨日表示，雖然現時流感或新冠感染均處於較低水平，但情況可能在冬季回升，其中流感高峰期料於12月開始出現，12月至1月更有機會出現新冠和季節性流感同時爆發，而今年冬季流感高峰期亦有機會再次出現先後有H1及H3兩種流感爆發的「雙高峰」。據他預計，冬季流感爆發會較新冠嚴重。

根據衞生防護中心的最新資料，本地的流感活躍程度仍然維持於低水平，第40周（9月29日至10月5日），實驗室監測的樣本之中，有1.29%樣本有甲、乙型流感病毒，較前一周的1.17%為高。防護中心於第40周錄得6宗流感重宗個案，當中4人死亡，較前一周的3宗重症個案，當中一宗死亡為多。

感染水平暫低 宜早預防 孔繁毅於電台節目亦表示，目前本港季節性流感處於低水平，但估計12月踏入冬季流感高峰期會有所爆發，情況有機會比屆時的新冠病毒爆發更嚴重。他提醒，高危人士必須按時接種疫苗，減低感染和重症風險，最好10月就開始接種，最遲亦不要超過12月。如幼童害怕注射式疫苗，亦可選擇效用相若的噴鼻式疫苗，但就不建議孕婦、免疫力低的人士、患哮喘的兒童等使用。

新冠病毒方面，衞生防護中心最新數據顯示，本地新冠病毒整體活躍程度有所下降。中心化驗所第40周新增對新冠呈陽性的樣本有100個，較前一周的117個為低。中心第40周未有錄得新冠在學校或院舍爆發的個案，亦未有錄得新冠重症及死亡個案。根據中心分析，本地新冠樣本中最多為KP.2，佔整體39.4%，其次為KP.3，有21.5%，兩者均為JN.1的後代譜系。

新冠病毒破壞力勢趨減 孔繁毅指出，本港新冠目前仍處較低水平，醫院平均有兩至3名病人感染後出現重症，情況較為輕微。雖然新冠傳染性仍非常高，隨着社區抗體及免疫力下降，預計冬季會出現新冠小高峰，不過其破壞力及嚴重性愈來愈低，每次高峰規模都會有所縮小。據美國疾控中心資料顯示，新冠病毒最新發展出「KP.3.1」病毒株，而本港現時最流行的是KP.2，兩種病毒株均與JN.1分別不大，政府計劃11月引入的mRNA疫苗仍有效。若上次感染新冠或接種疫苗已經超過半年的人士，可以在新疫苗來港時接種加強劑。