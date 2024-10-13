次輪走塑 即棄膠容器將告退 嘆替代品仍未就緒

首階段適應期10‧21屆滿 餐飲界：再推展需審慎研判 本港走塑首階段計劃於今年4月22日實施，新法例設6個月適應期，本月21日便屆滿。環境及生態局局長謝展寰昨日提醒業界要為適應期屆滿作好準備，強調適應期完結後如發現違規情況，會先向負責人發警告信並要求在指定期限內作出改善，其後若仍未合規，就會發出定額罰款通知書。有餐飲業界人士表示，半年適應期已足夠讓業界做好準備，料出現違例機會甚微，但認為本港推行第二階段管制計劃不宜倉促，因為第二階段措施涉取締盛載食物或飲料的即棄塑膠容器，目前並未有合適的替代品，促當局審慎行事。

謝展寰昨在網誌指，過去5個多月市民作出不少改變，「走塑」文化亦前所未有的快速形成，他引述連鎖食肆指，約八成外賣顧客已毋須餐具，當局巡查亦發現約有三成食肆不再提供任何外賣餐具，很多以往外賣使用發泡膠盒的食肆小店，例如一些燒臘店及粥粉麵店等，亦已轉用替代品。早前不少飲食業界擔心使用替代品會導致成本上升，但5個多月下來，由於不少顧客毋須外賣餐具，餐廳用在替代品的實際支出減少了。

違規10天內無改善即罰款 他又談到酒店業界及零售業界，新例首月，業界已有九成符合走塑要求，其後更增至逾九成半。不少訪港旅客都支持「走塑」新措施。一家國際旅遊網站更因為香港成功「走塑」，把香港列入向旅客推薦的全球9大可持續旅行目的地之一。

謝展寰指，適應期之後會優先在源頭供應層面着手，環保署亦會首先巡查適應期內發現未合規的店舖，其他商戶如餐飲和酒店業等，環保署亦會就投訴採取行動，在收到投訴後，會作巡查及調查，如有違規，會向負責人發出警告信，要求在10個工作天內作出改善。其後若發現仍未合規，亦會向負責人發出定額罰款通知書。

從事餐飲業的環境運動委員會主席黃傑龍指，較具規模的餐飲集團早在半年前已經做好準備，他旗下的餐飲品牌大部分分店亦已改為提供收取1元的外賣木餐具，發現外賣餐具的用量下跌九成。另一方面，非塑膠餐具因多人採講導致價格下調，加上有半年時間消耗即棄膠餐具存貨，料大部分同業都可遵守新法例。不過第二階段的管制就會較為棘手，事關措施針對盛載食物或飲料的即棄膠容器，目前還未有合適的替代品，特別是對於需要透明塑膠容器的餐飲經營如珍珠奶茶，所造成的影響更難以估量，故業界都持觀望態度，希望當局要待時機成熟才推出第二階段計劃。