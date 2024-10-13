樓市回調仍高不可攀 促增資助房佔比解難

【本報訊】新一份《施政報告》將在本周三（16日）公布，多名議員期望當局能提出協助青年置業的政策。議員郭偉强表示，現時青年難以購買私樓，資助出售房屋亦猶如「參加大抽獎」，希望提倡青年置業助他們「上車」；而議員梁文廣則表示，每次居屋都會有僧多粥少的情況，建議調整出租公屋與出售資助房屋的比例，以增加資助房屋的佔比。行政會議成員林健鋒則指，樓價仍然處於較低水平，冀當局能有新措施激活經濟。

郭偉强出席電台節目時表示，私樓對不少青年來說是「遙遙無期、望塵莫及的事」，而要購買資助出售房屋亦存在不確定性，令青年人被迫「躺平」，其政黨提倡青年未來置業計劃，希望可以藉此協助青年人儲蓄一筆首期，早點做好人生規劃，輕鬆「上車」。

籲稅務優惠予「家有初生」 梁文廣則表示，認同要協助青年儲蓄置業，他指出每次推出居屋時均有超額認購的情況，未來應思考如何推動房屋政策，並建議可調整出租公屋與出售資助房屋的比例，加上未來5年或10年的公營房屋供應量比原先預計多，現時是合適時機調整比例。私樓方面，他建議政府可以考慮為「家有初生」的家庭提供稅務優惠。

林健鋒表示，雖然自從取消樓市「辣招」後，樓市交投活躍程度提高了，但樓價仍然處於較低水平，從較高位回落差不多三成，希望樓市好轉後，錢銀鬆動些能有助刺激零售及飲食業。