投資氣氛改善 應乘勢吸外資來港

林健鋒表示，近幾個月有很多利好消息，政府取消樓市「辣招」，加上適逢減息周期開始，銀行處理貸款及樓市按揭積極，市場氣氛及交投量亦有改善，股市方面亦受惠於中央公布多項有利經濟發展的措施，一度創下成交額紀錄，投資者及市民對經濟本港重拾信心。不過，他認為內地與香港股市交易時間不同，未來兩地股市交易時間若能夠同步，相信會對整體股票市場有一定助益。

林又指，本港經濟不可再單靠傳統的優勢及光環，歐美和其他新興市場仍然重要，目前是時候轉變推出一系列變革，以振興經濟和激活市場，進一步鞏固投資者和市民對香港的經濟信心。因應本港與內地近日簽訂了CEPA修訂協議，在「港資港法」及「港資港仲裁」等措施實施後，預期會有更多外企來港註冊，是本港經濟的另一機遇。