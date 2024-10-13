3內銀10‧25起減個人房貸利率

【本報綜合報道】內地逐步落實振興經濟的貨幣及財政政策措施，內媒報道，中國銀行、農業銀行、建設銀行公告稱，10月25日起調整存量個人房屋貸款利率。除北京、上海、深圳以外，當前房貸利率高於LPR（貸款市場報價利率）減30個基點的統一調整為LPR減30個基點；北京、上海、深圳的首套房貸款，且利率高於貸款市場報價利率LPR減30個基點的統一調整為LPR減30個基點。