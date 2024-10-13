3內銀10‧25起減個人房貸利率
【本報綜合報道】內地逐步落實振興經濟的貨幣及財政政策措施，內媒報道，中國銀行、農業銀行、建設銀行公告稱，10月25日起調整存量個人房屋貸款利率。除北京、上海、深圳以外，當前房貸利率高於LPR（貸款市場報價利率）減30個基點的統一調整為LPR減30個基點；北京、上海、深圳的首套房貸款，且利率高於貸款市場報價利率LPR減30個基點的統一調整為LPR減30個基點。
存量房貸利率調整將由銀行統一進行大量調整，不需要客戶提出申請。固定利率存量房貸方面，需要先行轉換為貸款市場報價利率LPR加減點的浮動利率，之後銀行會直接進行調整。
內媒日前引述國有大行消息表示，根據市場利率定價自律機制9月29日發布的《關於批量調整存量房貸利率的倡議》，內地主要商業銀行原則上應不晚於10月12日發布操作細則，在10月31日之前完成批量調整，工商銀行(01398)日前已率先明確調整時間表，並將於10月25日實施利率批量調整。
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