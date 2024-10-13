冀化解隱性債務 為地方政府紓壓

【本報綜合報道】財政部昨日宣布近期會陸續推出一攬子針對性增量政策，其中一個焦點是解決困擾內地經濟的地方債問題，財政部部長藍佛安透露，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，可以讓地方騰出更多資源支持經濟發展、處理基層問題，不過，他沒有透露「較大規模」是多少。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，財政部推出化解地方隱性債務措施，有助減低地方政府財政壓力

藍佛安昨在記者會上表示，今年以來，財政部門堅持政策適度加力、提質增效。今年以來，已安排了1.2萬億元人民幣（約1.32萬億港元）債務限額，支持地方化解存量隱性債務和消化政府拖欠企業帳款。他強調，中國財政有足夠的韌性，可透過採取綜合性措施，可以實現收支平衡，全年預算達標。

明年財赤率或大突破 劉兆佳表示，若政府可通過政策紓緩民困，有機會減輕各地方政府的財政壓力，對政局穩定也會有較大幫助。劉還指出，三中全會提到要將原先地方政府負擔的福利等責任轉交中央負責，但地方政府仍面臨不小壓力，若地方有財政困難，難以讓地方群眾獲得適切照應。

券商中信証券則指，從地方債務管理看，化債將是本輪財政政策的重點。此項舉措將大幅減輕地方政府債務壓力，有利於地方政府發展經濟和支持「三保」。對於財政收支及赤字方面，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間，這意味着明年的財政預算赤字率可能有較大突破。