內地推財政增量措施 擴內需搶救樓市

包括專債收購商品房 研調整增值稅項 內地近期接二連三推出刺激經濟措施，圖拆房地產持續下跌的「炸彈」。國家財政部昨早10時公布推出一攬子財政增量政策，大都圍繞穩增長、擴內需、化風險，不過，財政部的措施依然是「有招數、無銀碼」，就推動房地產止跌回穩的政策，國家宣布最少4招，包括支持運用專項債券收購存量商品房作保障性住房；抓緊研究明確和取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅政策。另有穩金融的大招，即將發行特別國債，充實國有大型商業銀行的核心一級資本等。

減建新樓房 促進供需平衡 財政部副部長廖岷昨介紹了房地產措施，財政部支持收購存量房，優化保障性住房供給。對於未居住過的二手樓，可用作保障性房屋。考慮到當下已建待售住房相對較多，將適當減少新建規模。具體採取兩項支持措施，首先是將專項債券收購存量商品房，用作各地保障性住房；其次是繼續使用保障型安居工程補助資金，支持地方政府通過消化存量房來籌集保障型住房。兩項措施不僅可以消化存量商品房，促進房地產市場供需平衡，還能優化保障房供給。

土地方面，將允許專項債券用於土地儲備，以回收符合條件的閒置存量土地。鑑於目前各地閒置未開發土地相對較多，支持地方政府使用專項債券回收符合條件的閒置存量土地，有需要的地區也可用於新土地儲備項目。這一政策有助調節土地市場供需關係，緩解地方政府和房地產企業的流動性及債務壓力。

財政部部長藍佛安談到發債情況，今年至9月，內地發行的新增專項債券為3.6萬億元人民幣（約3.93萬億港元），又指各地還有2.3萬億元人民幣（約2.53萬億港元）的專項債資金可以安排使用。

此外，財政部與相關部門合作優化財稅政策。在需求端，支持滿足居民多樣化住房需求、降低購房成本；在供給端，支持優化保障性住房供給，在化解存量風險方面，財政部也配合出台了保交樓專項借款政策。此外，當局正研究明確取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅政策。下一步還將研究調整優化相關稅收政策，促進房地產市場平穩發展。

料12月再有更多政策出台 券商國泰君安指，財政部明確了增量財政政策「未完待續」，藍佛安特別強調已宣布的政策是已進入決策程序的，還有更多政策正在研究中，明確指出中央政府在提升舉債和赤字還有較大空間，打開中長期財政政策的想像空間，相信更多政策或要到12月中央經濟工作會議進一步清晰。

財政部記者會簡要