郵輪航次停泊比併 星洲超港8成

【本報訊】本港與新加坡是亞太郵輪旅遊的主要航點之一，暑假黃金檔期中，香港的啟德郵輪碼頭只有3艘郵輪共4個航次停泊，相反新加坡卻有超過20個航次。今年進入第4季，據郵輪碼頭的航期資料顯示，訪港郵輪航次終有好轉，10月份在啟德郵輪碼頭停泊的郵輪升至4艘共10航次，當中有7次是以香港為母港、載客量達3,780人的「歌詩達• 莎倫娜號（Costa Serena）」。惟同期的新加坡海灣郵輪中心，就有18個郵輪航次停泊，依然領先香港約80%。

留港「過夜」 12月旺季僅兩艘 啟德郵輪碼頭的船期表顯示，今年10至12月的抵港郵輪合共有25航次，當中挪威奮進號（Norwegian Spirit）及邁希夫6號（MEIN SCHIFF 6）會於12月留港「過夜」，分別留3日及兩日。至於其他即日離港的郵輪，大部分只會留6至8小時就離開。25班船中，有12次為以本港為母港的「歌詩達• 莎倫娜號」的訪港行程，而其他大多航次亦是以香港為母港的郵輪，只有4班是中途訪港。

不過，本港郵輪業勁敵新加坡同期的航次仍遠超香港。據新加坡濱海灣郵輪中心資料，由10月起至年末，中心將有共71班郵輪到訪，約為啟德碼頭3倍。

當中有35班為「雲頂夢號（Genting Dream）」，其總載客量達3,352，而「過夜」郵輪則有4班，當中同樣會在港留一晚的「邁希夫6號」則會到訪星洲兩次，每次均留兩晚。